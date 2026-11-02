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Kırklareli'nde polis-savcı taklidi iddiasıyla 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kırklareli'nde polis-savcı taklidi iddiasıyla 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kırklareli'nde polis-savcı taklidi iddiasıyla 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 11 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kırşehir, İzmir'in Tire ilçesi, Bayburt ve Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Dolandırıcılık olaylarında toplam 4 milyon lira nakit para ile 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyasının vatandaşlardan dolandırıcılık yoluyla alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Babaeski Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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