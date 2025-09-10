Kırklareli'nde Okul Servis Araçları Denetlendi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparak, öğrencilerin ve personelin güvenliğini artırmayı amaçladı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına denetim yaptı. Ekipler, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa