Haberler

Kırklareli'nde Okul Servis Araçları Denetlendi

Kırklareli'nde Okul Servis Araçları Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparak, öğrencilerin ve personelin güvenliğini artırmayı amaçladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına denetim yaptı. Ekipler, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.