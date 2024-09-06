Kırklareli'nde Kontrolden Çıkan Araçlar Takla Attı

Kontrolden çıkan araç yoldan çıkıp böyle takla attı

Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

"Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşana trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" notu yer aldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde otomobillerin devrilmesi, otomobil-bisiklet çarpışması ve araç çarpışmaları yer alıyor.

Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken Lüleburgaz ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz" dendi.