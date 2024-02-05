Kırklareli'nde Kış Lastiği Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Alpullu beldelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 25 araca cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Alpullu beldelerinde kış lastiği denetimi yaptı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yapılan denetimlerde 25 araca cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ