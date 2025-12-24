Haberler

Lüleburgaz'da kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D100 kara yolu Kırıkköy kavşağında çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D100 kara yolu Kırıkköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 ACN 080 plakalı otomobil ile 39 TH 483 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hasarlı araçların kaldırılmasıyla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
