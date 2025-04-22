Kırklareli'nde Jandarma, Traktör Sürücülerine Güvenlik Uyarıları Yaptı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerini ziyaret ederek trafik güvenliği konusunda önemli bilgileri paylaştı. Uyarı lambası ve reflektör bulundurulması gerektiğini vurgulayan ekipler, römork ile yük taşıma kurallarını da açıkladı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini bilgilendirdi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik köyleri ziyaret etti. Ekipler traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa