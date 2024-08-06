Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilen toplantıda yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. - KIRKLARELİ