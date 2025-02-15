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Kırklareli'nde Hayvan Taşıyan Araçlar Denetlendi

Kırklareli'nde Hayvan Taşıyan Araçlar Denetlendi
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Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, hayvan nakli yapan araçları denetleyerek veteriner sağlık raporu, pasaport ve nakil belgelerini inceledi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri, hayvan nakli gerçekleştirilen araçları denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan nakli yapılan araçlarda, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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