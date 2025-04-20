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Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Yaralandı

Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Yaralandı
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Kırklareli Yayla Mahallesi’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 5 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak isterken 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları kritik.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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