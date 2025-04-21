Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Kırklareli'nde Drone Destekli Trafik Denetimi

Kırklareli'nde Drone Destekli Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize ilçesinde jandarma ekipleri, drone ile trafik denetimi yaparak sürücüleri emniyet kemeri ve kask kullanımı konusunda bilgilendirdi. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması tarafından, drone ile kask ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına uymaları, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine, öncelikle kask ve koruyucu ekipman kullanmaları, trafik ışık ve işaretlerine uymaları, yaya kaldırımlarından, araçların arasından ve ters yönden sürmemeleri ile son zamanlarda ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda artışların meydana geldiği hız kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından ayrıca, bilgilendirme maksadıyla sürücülere "1 kural bir ömür" temalı broşür ve afiş dağıtımı yapıldı yapıldı.

Trafik Jandarması tarafından sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.