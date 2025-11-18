Haberler

Kırklareli'nde Daltonlar Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 18 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 18 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli ve 3 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Aralarında örgüt yöneticileri ile liderinin de bulunduğu şahıslardan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, muhtemel kastla öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, şantaj, iftira, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden örgüt lideri B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 1 adet tüfek, 8 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi. - KIRKLARELİ

