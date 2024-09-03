Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli merkez Yayla Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli'nde bir evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Yayla Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - KIRKLARELİ