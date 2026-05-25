Kırklareli'nde Kurban Bayramı tedbirleri

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı süresince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Trafik, asayiş ve narkotik denetimlerinin bayram boyunca 24 saat esasına göre süreceği belirtildi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında emniyet birimlerinde ziyaret ve incelemeler gerçekleştirildi. Bayram boyunca sahada görev yapacak ekiplerin çalışmaları yerinde incelenirken, trafik güvenliği, asayiş uygulamaları ve kamu düzenine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, bayram tedbirleriyle ilgili gerçekleştirilen ziyaretlerde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü, İHA Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak bayramlaştı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, özellikle bayram tatili nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı kara yollarında ekip ve personel sayısının artırıldığı, şehir giriş-çıkışlarında denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Asayiş uygulamaları, narkotik denetimleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının da bayram süresince aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Denetimlerde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet birimlerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı vurgulanırken, teknolojik imkanların da aktif şekilde kullanılacağı kaydedildi. Özellikle İHA destekli trafik ve güvenlik uygulamalarının bayram boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Vali Turan'ın denetim ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Hatip ile İdare ve Denetim İl Müdürü Emine Belma Arslantaş da eşlik etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
