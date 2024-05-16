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Kırklareli'nde Atık Yağ Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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