Kırklareli'nde Aranan 45 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 45 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 şüpheliyi yakaladı. Hükümlülerden 25'i cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 45 şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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