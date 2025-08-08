Kırklareli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı, Zamanında Müdahale İle Söndürüldü

Kırklareli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı, Zamanında Müdahale İle Söndürüldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy'de bulunan ağaçlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kırklareli Orman Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
