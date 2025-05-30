Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi yakaladı. Ayrıca, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 9 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa