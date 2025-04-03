Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 8 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa