Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 8 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ