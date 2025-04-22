Kırklareli'nde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 6 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ