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Kırklareli'nde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Jandarma ekiplerinin Demircihalil köyü yakınlarında yaptığı operasyonda 6 kaçak göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 6 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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