Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik yaptıkları çalışmada 5 kişiyi yakaladı ve işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa