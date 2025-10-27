Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ