Kırklareli'nde 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 4 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 4 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa