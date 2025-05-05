Kırklareli'nde 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde polis ekiplerince 3 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 3 kaçak göçmen yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa