Kırklareli'nde 23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nde 23 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aralanan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Lüleburgaz ilçesinde "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları" olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 23 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G. yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ