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Kırklareli'nde 23 hükümlü yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerince haklarında aranması olan 26 şüpheli, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde haklarında aranması olan ve şüpheli, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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