Kırklareli'nde 166 Aranan Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde geçtiğimiz ay çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 166 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz ay aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 166 şahıs yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ