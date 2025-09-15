Haberler

Kırklareli'nde 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kaçak göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

