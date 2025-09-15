Kırklareli'nde 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ