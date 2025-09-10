Haberler

Kırklareli'nde 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma ile 13 kaçak göçmeni yakalayarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
