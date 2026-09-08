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Kırklareli’nde 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü polisten kaçamadı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi Buket Sokak'ta şüphe üzerine sürücü O.P'ye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda O.P., polis ekiplerince Güneş Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede O.P'nin Çorlu Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. O.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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