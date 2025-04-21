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Kırklareli Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 22 İlde 28 Gözaltı

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Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 ilde 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kargo yoluyla teslim edildiği belirlendi.

Kırklareli merkezli 22 ilde uyuşturucu operasyonu: Maddeler kargo ile teslim ediliyormuş

KIRKLARELİ - Kırklareli merkezli 22 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınırken maddelerin kargo ile teslim edildiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile mesajlaşarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 526 gram skunk, 18 gram likit esrar, 11 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca fişeği, 13 kök Hint keneviri, 2 vakum cihazı, kargo poşetleri ile 1 kutu eldiven ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipler maddelerin kargo ile teslim ettiklerini tespit etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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