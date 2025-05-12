Kırklareli Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerini Bilgilendirdi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla traktör sürücülerini bilgilendirerek güvenlik önlemlerini anlattı. Sürücülere uyarı lambası ve reflektör kullanımı hatırlatıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik köyleri ziyaret etti. Ekipler traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa