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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ve 103 bin 865 lira ele geçirildi.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 103 bin 865 lira ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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