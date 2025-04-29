Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ve 103 bin 865 lira ele geçirildi.
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 103 bin 865 lira ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa