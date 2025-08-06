Kırklareli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kırklareli'nin Dereköy köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köylülerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Kırklareli'de çıkan orman yangını ekiplerin ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dereköy köyünde Istırga mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangına köylülerde müdahale etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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