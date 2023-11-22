Kırklareli'de Kadın Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaraladı

Kırklareli'de bir kadın tartıştığı kişiyi kafasından silahla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında G.T. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.T., M.A.'nın belindeki silahı alarak ateş etti.

Başından yaralanan M.A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kaçan G.T. polis ekiplerince yakalanırken, suçu gizlemeye çalışan eğlence mekanı sahibi A.S. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.T. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ