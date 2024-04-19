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Kırklareli'de KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı. Jandarma ekipleri, sürücülere uygulamaların amaçlarını anlattı ve broşür dağıttı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Kadın Destek ( Kades ) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki TEM Otoyolu gişeler yol kontrol noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara, KADES ve HAYDİ uygulamalarının amaçları ile kullanımını anlatan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşür dağıttı.

Jandarma ekipler, gen ve damada da tanıtım broşürleri verdi. Bilgilendirmelerden memnun kalan, sürücü ve yolcular, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Babaeski Jandarma KADES Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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