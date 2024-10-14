Kırklareli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Pınarhisar yolu üzerindeki buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.
Kırklareli'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar yolu üzerinde bulunan bir Hasat edilen buğday tarlasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü yangında 1 dönüm alan zarar gördü. - KIRKLARELİ