Kırklareli'de 2 Milyon Kök Kenevir Yakıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, R.K.ve G.B. isimli şahısların Babaeski ilçesinde bulunan tarlasında kenevir olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Bölgeye operasyon düzenleyen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir ele geçirdi.

Tarla sahiplerini gözaltına alan ekipler, kenevirleri yakarak imha etti. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - KIRKLARELİ