Kırklareli'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'de jandarma ve polis ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği operasyonda 11 kaçak göçmeni yakalayarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim etti.
Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince 11 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri il genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 11 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa