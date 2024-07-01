Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Babaeski'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, D100 karayolu Havsa-Babaeski istikameti Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Havsa-Babaeski istikameti Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 AAC 014 plakalı otomobil ile römorkunda buğday yüklü traktör, Taşköprü mevkiinde nedeni henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Taşköprü Babaeski Havsa 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title