Kırklareli Babaeski'de D100'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu üzerinde, Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 LH 554 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen lüks otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan otomobiller, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekipleri de yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı