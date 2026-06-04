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Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

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Ukrayna güçlerinin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın merkezi Simferopol'de düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ayrıca bir banliyö trenine isabet eden İHA sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya, 20'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın merkezi Simferopol şehrinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken; bir İHA'nın banliyö trenine isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda saldırılar düzenledi. Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov yaptığı açıklamada, "Simferopol'deki yerleşim amaçlı olmayan tesislere yönelik düşman saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten ve derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Kırım Cumhuriyeti yönetimi olarak elimizden gelen tüm yardım ve desteği sağlayacağız" dedi.

Aksyonov saatler sonra yaptığı bir başka açıklamada ise bir Ukrayna İHA'sının Kırım'da bir banliyö trenine isabet ettiğini bildirerek, "Azovske'den Kerç'e gitmekte olan bir banliyö trenine düşman İHA'sının saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Acil müdahale ve operasyon ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından Sivastopol'a atanan vali Mihail Razvojayev, hava savunma birliklerinin 20'den fazla Ukrayna insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Razvojayev İHA enkazlarının bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Şehirdeki hava saldırısı alarmı yaklaşık 5 saat boyunca yürürlükte kaldı. - KIRIM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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