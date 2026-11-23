Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da bir Rus vatandaşının, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski bir güvenlik yetkilisinin konum ve ev adresini suikast düzenlenmesi amacıyla Ukrayna askeri istihbaratına ilettiği şüphesiyle tutuklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da casusluk operasyonu düzenledi. FSB, operasyonda bir Rus vatandaşının, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski bir güvenlik yetkilisinin konum ve ev adresini suikast düzenlenmesi amacıyla Ukrayna askeri istihbaratına ilettiği şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kendisini yönlendiren kişinin talimatları doğrultusunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığının eski bir çalışanının yarımadadaki konumuna ve ev adresine ilişkin bilgileri, daha sonra kendisine suikast düzenlenmesi amacıyla düşmana iletti. FSB, düşmana yardım etmeyi kabul eden herkesin tespit edileceği, cezai sorumluluğa tabi tutulacağı ve adalet önüne çıkarılacağı konusunda bir kez daha uyarıyor" denildi.

FSB açıklamasında, şüphelinin Rusya'nın ulusal güvenliğini zayıflatmaya yönelik bilgi toplamak amacıyla yabancı bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) çalışanlarından biriyle gizli temas kurduğu belirtildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı