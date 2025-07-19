Kırıkkale Valisi Makas, Çelebi İlçesindeki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Çelebi ilçesinde çıkan yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyü arazilerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle İğdebeli köyüne kadar yayılan yangının ardından Vali Mehmet Makas, bölgede incelemelerde bulundu. Yangında zarar gören tarım arazileri, meyve ağaçları ile ahır ve samanlıkları yerinde inceleyen Vali Makas'a Çelebi Kaymakamı Hüseyin Taha Fidan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

Vali Makas, yangının maddi hasarla atlatıldığını, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale eden ekiplere teşekkür etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde zarar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Makas, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - KIRIKKALE