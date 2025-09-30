Kırıkkale Üniversitesi'nde Dolmuş Kazası: 13 Öğrenci Yaralandı

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde kontrolden çıkan dolmuşun ağaca çarpması sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki Veteriner Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 öğrenci, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE