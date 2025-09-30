Haberler

Kırıkkale Üniversitesi'nde Dolmuş Kazası: 13 Öğrenci Yaralandı

Kırıkkale Üniversitesi'nde Dolmuş Kazası: 13 Öğrenci Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan dolmuşun ağaca çarpması sonucu 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde kontrolden çıkan dolmuşun ağaca çarpması sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki Veteriner Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 öğrenci, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Tuba Ünsal taksiye bindi, mesafe krizi çıktı

Ünlü oyuncuya Bebek'te soğuk duş! Taksici araçtan indirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.