Kırıkkale Emniyeti'nden Sürücülere Uyarı: Takip Mesafesi Hayat Kurtarır

Trafik kazası görüntüleriyle sürücülere mesaj verildi: "Takip mesafesi hayat kurtarır"

KIRIKKALE - Kırıkkale Emniyeti, bir saniyelik dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gösteren trafik kazası görüntüleriyle "Takip mesafesi hayat mesafesidir" mesajı verdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Hazırlanan videoda kazaların büyük sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekildi. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve takip mesafesine uyulmaması sonucu yaşanan kazalar yer aldı. Trafik kazalarının sadece birkaç saniyelik ihmal ve dikkatsizlikle gerçekleştiğine vurgu yapılan videoda, "Takip mesafesi hayat mesafesidir" ve "Bir saniyelik dikkatsizlik, bir ömür pişmanlık bırakır" mesajları dikkat çekti.

Açıklamada, sürücülerden kurallara uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.