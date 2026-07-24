Haberler

Kırıkkale’deki otobüs kazasında 29 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kars'a sefer yapan Doğu Kars Firması'na ait, Cevdet K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol çalışmasının olduğu alana devrildi. 3'ü mürettebat toplam 41 kişinin bulunduğu otobüsteki 29 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, devrilen otobüs havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Husumetli aileler kan döktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayatını kaybetti

Sadece saniyeler sürdü, geriye hiçbir şey kalmadı: Dağ yolda felaket!
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı

Kamyon sürücüsü ölmedi ama aldığı hasar kahretti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi