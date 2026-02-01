Haberler

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, elektrikli 3 tekerlekli bisikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kazada bir otomobil demir korkuluklara çarparak maddi hasar meydana getirdi.

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, elektrikli 3 tekerlekli bisiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 06 DHA 293 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 71 AEG 087 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazaya karışan H.H.Y. idaresindeki 06 CFF 358 plakalı Fiat marka otomobil de kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet hurdaya dönerken, diğer araçlarda da maddi hasar oluştu. Kazada elektrikli bisiklette bulunan D.A. ve Ü.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var