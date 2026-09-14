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Kırıkkale’de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 14 adrese eş zamanlı baskın

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Kırıkkale’de yasa dışı silah ticaretine yönelik 14 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yasa dışı silah ticaretine yönelik 14 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli R.T.'ye ait dijital materyaller incelemeye alındı. İncelemelerde çok sayıda tabanca fotoğrafı, video kaydı ve WhatsApp görüşmesi tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda R.T.'nin silah alım satımı yaptığı ve bazı işlemlere aracılık ettiği değerlendirildi.

Dijital materyallerden elde edilen deliller üzerine bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında araştırma başlatıldı. Soruşturma kapsamında R.T.'nin S.U., A.D., G.Y., A.K., S.B., M.S.Y., A.Ü. ve E.Y. ile silah alım satımına ilişkin eylemler gerçekleştirdiği veya bu kişiler arasındaki işlemlere aracılık ettiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Aramalarda M.S.Y.'nin iş yerinde 1 tabanca ve şarjör, S.B.'nin ikametinde 1 tabanca ile 11 fişek, A.Ü.'nün ikametinde 459 farklı kalibrede fişek ele geçirildi. A.K.'nin ikametinde 2 tüfek, A.D.'nin ikametinde ise 1 tabanca, 1 tüfek, şarjör ve 31 fişek bulundu.

Operasyonda toplam 3 tabanca, 3 tüfek ve farklı kalibrelerde 501 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat kriminal incelemeye gönderilirken, şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında M.S.Y., S.B. ve A.Ü. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.D. hakkında, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüyemediği gerekçesiyle gözaltı talimatı verilmedi.

Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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