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Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarından 3 hükümlü cezaevine gönderildi

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Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı. 2 ayrı hırsızlık dosyası ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.G. ile hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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