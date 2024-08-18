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Kırıkkale'de yangın: İki ev bir odunluk yangında kullanılamaz hale geldi

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Kırıkkale'de elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki müstakil ev ve bir odunluk küle döndü. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin zorlu şartlarda sergilediği dayanışma ise objektiflere yansıdı.

Kırıkkale'de yangın: İki ev bir odunluk yangında kullanılamaz hale geldi

-Yangın söndürme çalışmasında bir itfaiye erine, mesai arkadaşı suyu böyle içirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki müstakil ev ve bir odunluk küle döndü. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin zorlu şartlarda sergilediği dayanışma ise objektiflere yansıdı.

Yangın, Selim Özer Mahallesi 2343. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ceyhan'a ait tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, hızla yayılarak yanındaki diğer müstakil evi ve odunluğu da etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında objektiflere yansıyan görüntülerde, itfaiye erlerinin birbirlerine verdiği desteği ve ekip ruhunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, yoğun sıcak altında çalışan bir itfaiye erine, mesai arkadaşı tarafından su içirildiği anlar anlar yer alıyor. Görüntüler, yangınla mücadelede görev yapan itfaiye erlerinin dayanışmasını ve birbirlerine olan güvenlerini yansıttı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 74 yaşındaki Rabia Ceyhan, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangın nedeniyle polis ekiplerince, güvenlik önlemleri alındı. Soğutma çalışmaları iş makinaları yardımıyla yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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