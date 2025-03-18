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Kırıkkale'de Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan denetimde 21.8 gram Sentetik Kannabinoid, 24.8 gram Metamfetamin ve bir havalı tabanca ele geçirildi. Şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan aramada uyuşturucu madde ve havalı tabanca ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yahşihan ilçesi Irmak köyünde bir otobüsü durdurarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, şüpheli hareketler sergileyen B.B. (39) isimli şahsın kaba üst aramasında 21.8 gram Sentetik Kannabinoid, 24.8 gram Metamfetamin ve havalı tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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